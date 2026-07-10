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Wanyonyi bate el récord del mundo de los 1.000 metros en Mónaco

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Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El keniano Emmanuel Wanyonyi, campeón olímpico de 800 metros, pulverizó este viernes el récord mundial de los 1.000 metros con un tiempo 2:11.83, mejorando la anterior plusmarca que tenía su compatriota Noah Ngeny desde el 5 de septiembre de 1999, hace casi 27 años, en Rieti, con 2:11.96.

El polaco Patryk Sieradzki, primero, y el francés Louey Ouerrat, segundo, ejercieron de liebres pasando los 400 metros en 50.95 y los 800 en 1:45.11, un tiempo que dejó la carrera lanzada para ese tramo final en el que Wanyonyi, con una media de 27 kilómetros por hora, destrozó el crono.

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Segundo fue el británico Jake Wightman, que hizo 2:12.77, y tercero quedó el argelino Djamel Sedjati, que paró el cronómetro en 2:13.94, ambos con marca personal.

Hasta el octavo clasificado, que fue el estadounidense Bryce Hoppel con 2:15.80, todos hicieron marca personal.

El español Mohamed Attaoui, subcampeón europeo de 800 metros en Roma 2024, finalizó décimo con 2:18.75 y no pudo mejorar su marca personal, que estaba en 2:12.25. EFE

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