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Vuelven a sus casas unos 1.800 vecinos desalojados por el incendio de Benahavís (Málaga)

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(Actualiza la EX5126 con las cifras de vecinos que han podido regresar a sus casas y los que continúan desalojados)

Málaga, 10 jul (EFE).- Un total de 1.796 vecinos de los algo más de 2.000 que fueron desalojados de forma preventiva por el incendio urbano forestal declarado en la tarde de este jueves en Benahavís (Málaga) ya han podido regresar este viernes a sus casas.

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Los últimos datos facilitados por el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, cifran en 1.796 las personas que han vuelto a sus viviendas, de las que 1.013 corresponden a la urbanización Los Flamingos, 96 a los apartamentos Four Seasons, y 687 a la urbanización Parque Botánico.

Así, continúan desalojados un total de 257 vecinos de esta localidad, de los que 132 residen en Marbella Hills y 125 en Caserías del Esperonal.

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Además, se mantiene el confinamiento de 370 personas en la urbanización Montemayor, que fue decretado la pasada madrugada.

Estos datos actualizan los proporcionados anteriormente por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que ha presidido la reunión de coordinación operativa en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en Benahavís, donde ha cuantificado en algo más de la mitad los vecinos que hasta entonces habían podido regresar a sus viviendas.

Navarro ha señalado que en el polideportivo, que se habilitó para las personas que lo necesitasen, solo quedaban 12 personas alojadas, ya que la mayoría optó por hospedarse en casa de familiares, amigos y en establecimientos hoteleros de la zona.

En este incendio, cuya evolución es favorable, ya no quedan carreteras cortadas al tráfico, después de que se abriera a la circulación la AP-7, donde se suspendió temporalmente el paso entre los kilómetros 1054 y 1070 (sentido Cádiz).

Sobre el terreno trabajan un total de 297 efectivos, de los que 122 son bomberos forestales del Infoca, que ha desplazado 12 autobombas, a las que se ha sumado la labor de un solo medio aéreo -este jueves llegaron a participar hasta 13-, dado que no hay frentes de fuego activos, según Navarro.

Los efectivos están dedicados principalmente a enfriar la zonas humeantes existentes en todo el perímetro, fundamentalmente en la zona norte, en la que se localizan las urbanizaciones de Parque Botánico, Marbella Hill y Caserías de Esperonal.

Estas zonas son ahora "las que más riesgo entrañan" por el cambio del viento, ya que se va a ir retirando el terral y entrando de componente sur, que "empujará" a los puntos que puedan estar todavía "un poco calientes", por lo que podría reactivarlo y darle continuidad hacia el norte, ha apuntado.

Por este motivo los medios humanos se concentran en esa zona para enfriar "de forma mucho más efectiva" el terreno, y persiste el desalojo de algunos vecinos y el confinamiento de la urbanización Montemayor, cuyo único acceso está cortado por la Guardia Civil.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha hecho un llamamiento a la prudencia y la "disciplina" de los vecinos, porque "si algo nos está enseñando en este momento el incendio que tenemos en Almería es que hay que hacer caso a las instrucciones y a las indicaciones de las autoridades" y del Infoca, ha subrayado.

El teléfono 112 recibió la primera de cerca de 300 llamadas a causa de este fuego sobre las 16:30 horas del jueves, en la que alertaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda, por la zona de la Urbanización Montemayor.

El despliegue del operativo de emergencia ha sido "más rápido que en otras ocasiones", según Navarro, porque este año hay una base del Infoca muy cerca de Benahavís, en la localidad de Istán, que además tiene una zona de repostaje y de recarga de agua del propio pantano, lo que facilita las labores de extinción.EFE

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