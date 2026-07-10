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Sumar cierra por completo el ciclo de Yolanda Díaz en la asamblea de este sábado

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Madrid, 10 jul (EFE).- Tras sufrir una grave crisis interna, el partido Movimiento Sumar celebra este sábado la asamblea que renovará su liderazgo y que cerrará por completo el ciclo de la que fuera su fundadora y primera líder, Yolanda Díaz, cuyo nombre desaparece de la nueva dirección.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, serán elegidas nuevas líderes del partido en esta asamblea, al encabezar la única candidatura presentada para el grupo coordinador, el máximo órgano de dirección del partido.

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Ambas sustituirán a Lara Hernández, que el pasado 1 de julio anunció que dejaba el partido y denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio" por parte del sector crítico.

Estas tensiones internas, arrastradas desde hace meses, desembocaron en la convocatoria de esta asamblea, con la que Movimiento Sumar tratará de superar su grave crisis e inaugurará una nueva etapa.

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Lo hará con un perfil a la baja frente a otras fuerzas de la coalición Sumar, como IU, y sin rastro de Yolanda Díaz.

La actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo fundó Movimiento Sumar en 2023, con el objetivo de aglutinar a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, y asumió las riendas del partido hasta su dimisión en 2024 por los malos resultados de las elecciones europeas.

En la anterior asamblea, en marzo de 2025, Yolanda Díaz fue relevada al frente de la coordinación por Lara Hernández y Carlos Martín (quien renunció al cargo meses después), pero siguió dentro de la dirección.

En esta ocasión Yolanda Díaz se desvinculará por completo de los asuntos orgánicos de Movimiento Sumar, al no figurar en la única candidatura registrada.

Una lista en la que tampoco están personas de su confianza, como el diputado Manuel Lago o el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, pero sí el actual ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, el único referente de la formación conocido para el gran público.

En la asamblea del sábado, a la que están invitados representantes de otros partidos de izquierdas, los 304 delegados de Movimiento Sumar convocados elegirán a la nueva dirección y aprobarán el documento político que marcará el rumbo en esta nueva etapa.

Todo ello en un momento delicado para el Gobierno de coalición con el PSOE por las causas judiciales que afectan a los socialistas, lo que está provocando "desgaste" entre las fuerzas progresistas, según admite Movimiento Sumar en el borrador de su documento.

El texto aborda también las alianzas electorales coincidiendo con el proceso de refundación de la coalición Sumar para las próximas elecciones generales, previstas en 2027, en el que están involucrados Movimiento Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes, que mantienen la mano tendida a más formaciones.

El nombre del nuevo candidato o candidata sigue siendo una incógnita, después de que Yolanda Díaz anunciara que no repetirá, pero en su documento Movimiento Sumar abre la puerta a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas, tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (ERC) a liderar las izquierdas. EFE

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