Sigue adelante la reforma para flexibilizar la formación de grupos parlamentarios

Madrid, 10 jul (EFE).- La propuesta de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para facilitar que los partidos puedan constituir grupo parlamentario propio tras las elecciones sigue adelante después de haber superado este viernes la fase de ponencia.

Fuentes parlamentarias han informado de que la ponencia ha aprobado su informe sin haber incluido ninguna enmienda a la propuesta original, solo observaciones técnicas propuestas por los letrados.

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La reforma impulsada por ERC, Junts, Podemos, BNG y Compromís pasa ahora a debate en la Comisión del Reglamento, en una reunión que se convocará previsiblemente la próxima semana, han indicado las fuentes.

Actualmente, la regla general exige 15 diputados para formar grupo parlamentario o, al menos, 5 escaños y un 15 % de los votos en las circunscripciones donde se presentó candidatura o un 5 % en el conjunto del Estado.

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La propuesta de reforma plantea rebajar esos umbrales al mantener la posibilidad de formar grupo con 5 diputados, pero bajar del 15 % al ​​10 % el porcentaje de voto en las circunscripciones o del 5 % al ​​ 3% en el conjunto del país.

Con esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del PSOE, los grupos que la impulsan pretenden reflejar mejor la pluralidad política y dar más medios, capacidad de iniciativa y visibilidad a fuerzas minoritarias.

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PP y Vox la rechazan porque consideran que adaptan las reglas a intereses partidistas. EFE