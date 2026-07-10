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Robles atribuye al desconocimiento las palabras de Trump sobre España e insiste: "sólo" se invertirá el 2% en defensa

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha atribuido al desconocimiento de España las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en la cumbre de la OTAN primero amenazó con romper los lazos comerciales con España y horas después emitió elogios asegurando que España había incrementado sus pagos a la Alianza Atlántica. En cualquier caso, Robles ha dejado claro que España "solo" invertirá el 2 por ciento del PIB en Defensa.

"Donald Trump nunca ha conocido la realidad española y por eso cuando decía las cosas que decía respecto de España es por su desconocimiento absoluto de la participación y de la implicación de España en la Alianza Atlántica", ha espetado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

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Margarita Robles ha recalcado que España respeta las opiniones de todo el mundo y las variaciones en las mismas y ha recalcado que lo único que nos tiene que importar es que España, como país, está comprometido con la paz, con sus socios, con el derecho internacional y con el derecho humanitario.

Por lo tanto, ha dejado claro que no puede estar pendiente de las declaraciones de un líder, "que además, pues todos sabemos cómo ha cambiado opinión".

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Dicho esto, ha señalado que la posición de España es "muy clara, muy firme" y cuando ha dicho que "sólo invertimos el 2 por cieto en defensa, es que sólo invertimos el 2 por ciento en defensa, porque nos parece que es necesario". "Cuando decimos y cumplimos nuestros compromisos, los cumplimos, y cuando decimos que queremos la paz y no queremos guerras que vulneren el derecho internacional, ahí estamos", ha insistido.

Según la ministra, España no ha cambiado y los que cambian en menos de 24 horas pues "tendrán que decir por qué".

LAS COMPRAS EN DEFENSA "NO SON COMO IR AL SUPERMERCADO"

En este sentido, y al ser preguntada por una información publicada en el diario El Mundo, que afirma que España comprometió inversiones millonarias en satélites y aviones, Margarita Robles ha respondido: "No, bueno vamos a ver, en defensa no se trabaja así, en defensa hay una planificación, hay unos programas, una planificación que se hace a muchos años vista" porque los aviones y las fragatas hay que consitruirlos.

Al hilo de esta afirmación, ha apuntado que el Gobierno está apostando por la industria española y la europea y ha puesto como ejemplo los proyectos de Navantia o los programas de Airbus, en referencia al A400, que en una parte "muy importante" se está construyendo en la base de San Pablo, en Sevilla, creando allí puestos de trabajo.

Además, ha precisado que España está muy interesada en que países de la Unión Europea o de otros ámbitos, como Oriente Medio, puedan adquirir A400 "porque eso favorece la creación de puestos de trabajo en España".

"En el ámbito de la defensa esto no es ir al supermercado y ver qué producto hay, que me lo quedo", ha exclamado para acto seguido insistir en que se debe hacer una planificación "en función de las necesidades" y España ha hecho un "esfuerzo muy importante" en materia de defensa.

En cualquier caso, la ministra de Defensa ha insistido en que lo más conveniente para todos sería "conocer la materia de la que se habla" y no preocuparse de lo que hacen otros.

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