Paz Vega afirma que trabaja con nuevos asesores para cumplir sus obligaciones tributarias

Madrid, 10 jul (EFE).- La actriz Paz Vega ha emitido este viernes un comunicado en el que afirma que trabaja con un equipo de nuevos asesores para cumplir "íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible".

Con este comunicado la actriz andaluza sale al paso de la lista publicada por la Agencia Tributaria en la que aparecía como una de las grandes morosas de la Hacienda española con 1,84 millones de euros (460.000 euros menos que el año anterior).

PUBLICIDAD

La directora de 'Rita' ha manifestado que cuenta con un nuevo equipo de asesoramiento profesional y con ellos ha estado centrada los últimos meses "en buscar soluciones para regularizar mi situación tributaria con la Hacienda Pública", una razón por la que asegura que se han dado pasos importantes que han permitido reducir de forma "significativa" la deuda pendiente.

Vega afirma que continuará trabajando para completar el proceso y "cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible".

PUBLICIDAD

La intérprete ha querido remarcar que, en todo momento, ha asumido esta situación "con responsabilidad y con la firme voluntad de encontrar una solución", dado que su "prioridad" es dejar completamente regularizada su situación y seguir "colaborando para que este proceso concluya de la mejor manera posible".

Así mismo, agradece el apoyo, el cariño y la confianza que ha recibido durante este tiempo y a quienes han respetado "la discreción necesaria mientras se desarrollaba este proceso". EFE

PUBLICIDAD