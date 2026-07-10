Page traslada su solidaridad a Andalucía por el incendio de Almería y ofrece colaboración

Alarcos (Ciudad Real), 10 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado este viernes su solidaridad con Andalucía tras el incendio declarado en Los Gallardos (Almería), cuyo balance provisional es de 12 fallecidos y 19 personas desaparecidas, y ha ofrecido la colaboración de la comunidad autónoma en las tareas de extinción.

El jefe del Ejecutivo regional, que participó en un acto en Alarcos, ha trasladado "toda la solidaridad de Castilla-La Mancha con Andalucía, con Almería", así como su apoyo a las familias de las víctimas mortales y de las personas desaparecidas en este incendio "voraz" que, según ha señalado, sorprendió por su rapidez y cogió "a muchas personas desprevenidas".

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"Es un incendio, como todos, durísimo, trágico, una tragedia enorme que va a requerir de un enorme esfuerzo de solidaridad emocional y, por supuesto, operativa", ha afirmado.

Asimismo, ha enviado un mensaje de apoyo al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y a todos los efectivos que trabajan en la extinción del incendio.

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"Les deseo lo mejor y les ofrezco como presidente de Castilla-La Mancha toda nuestra colaboración, como estamos teniendo con las comunidades vecinas, allá donde nos es reclamada", ha asegurado. EFE

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