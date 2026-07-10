Muere un joven de 16 años herido en un incendio en una vivienda de Andújar (Jaén)

Jaén, 10 jul (EFE).- Un menor de 16 años que resultó gravemente herido por quemaduras en un incendio declarado este jueves en una vivienda de Andújar (Jaén), ha fallecido este viernes, según han informado fuentes municipales.

El adolescente, que presentaba quemaduras en gran parte de su cuerpo como consecuencia del fuego. permanecía ingresado en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

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El incendio se produjo minutos antes de las 11:00 horas en una vivienda de dos plantas ubicada en la calle Maese Pedro de la localidad.

Varias llamadas al servicio de Emergencias 112 Andalucía alertaron de la presencia de abundantes llamas y humo, así como de la posible existencia de personas atrapadas en el interior del inmueble.

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Según informaron los servicios de emergencia, el menor escapó del incendio saltando desde un balcón, después de que varios vecinos colocaran un colchón para amortiguar la caída.

Tras ser atendido en el lugar y estabilizado inicialmente en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, fue evacuado en helicóptero al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanecía ingresado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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Otro menor que se encontraba en la vivienda había salido del inmueble instantes antes de que comenzara el incendio, por lo que logró ponerse a salvo y no sufrió daños.

Los bomberos del parque de Andújar, que intervinieron en las tareas de extinción del incendio, han lamentado la muerte del adolescente.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del menor y enviamos nuestro sincero pésame y todo nuestro apoyo a sus familiares y seres queridos en estos duros momentos”, han dicho en un comunicado. EFE

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