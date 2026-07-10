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Mejoran los incendios en Castilla y León: el fuego de Ávila y los dos de León en nivel 1

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Valladolid, 10 jul (EFE).- La situación de los incendios forestales este viernes en Castilla y León ha mejorado esta tarde y los tres fuegos de mayor tamaño en la Comunidad, el de El Barraco (Ávila) y los de Canseco y Caboalles de Arriba, ambos en León, se han declarado con un índice de gravedad potencial (IGR) 1.

Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Energía a través de su perfil de X y de la web de Infocal, el incendio de El Barraco, declarado este mediodía, subió de nivel cuando obligó a cortar primero la carretera N-403 (Adanero-Toledo) y después la AV-902.

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El jefe de jornada en el Centro Autonómico de Mando del operativo INFOCAL, Luis Ignacio Rojo, ha explicado en una nota de audio que "los incendios de Caboalles y Canseco se encuentran ya con bajo nivel de actividad" y, en el de El Barraco, "los trabajos de la tarde han permitido contenerlo en buena medida y ofrecen un buen escenario para el trabajo durante la noche".

El ejecutivo autonómico ha explicado que a las 19:52 horas este fuego presentaba un foco activo y numerosos puntos calientes por el perímetro y, aunque la situación sea más favorable en estos momentos, los medios terrestres permanecerán esta noche para asegurar el perímetro.

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En la extinción han participado un total de 44 medios (40 en este momento) y, según han explicado a EFE fuentes de la Junta, la situación el viento ha complicado las tareas de extinción, pero esperan que la noche sea más tranquila.

Sin embargo, al tratarse de un terreno abrupto y con numerosas piedras, "es muy probable que permanezcan puntos calientes en vegetación bajo ellas, lo que obligará a realizar una labor más de detalle para eliminarlos".

Por otra parte, los incendios que afectan desde el martes a la localidad de Caboalles de Arriba y otro que se originó el miércoles en la de Canseco son los fuegos que más preocupan en la provincia de León, que han pasado a un índice de gravedad potencial (IGR) 1 por la previsión de tardar más de doce horas en sofocarlos.

El de Caboalles de Arriba, en el término municipal de Villablino, se originó el pasado martes, al parecer por rayos, y se ha elevado a IGR 1 este viernes poco antes de las diez de la mañana.

En su extinción han llegado a trabajar 41medios, con 22 desplegados sobre el terreno en estos momentos.

El fuego en Canseco, en el municipio de Cármenes, iniciado al parecer de forma intencionada el pasado miércoles, se elevó a IGR 1 este jueves por la tarde por el mismo motivo y en sofocarlo trabajan actualmente 20 medios, con 41 totales que han llegado a intervenir.

Por otra parte, el ejecutivo autonómico ya ha dado por estabilizados otros dos grandes incendios, uno en Porqueros y otro en Espina de Tremor. EFE

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