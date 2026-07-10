Luis de la Fuente transmite su “pésame” a familiares y víctimas de incendio en Almería

Inglewood (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, transmitió, después de clasificarse para semifinales del Mundial al vencer por 2-1 a Bélgica, su “pésame” y el “dolor” que sienten a los familiares y víctimas del incendio en Almería.

“Los contrastes de la vida. Nosotros estamos felices, pero queríamos transmitir el pésame y el dolor que sentimos a los familiares y víctimas del trágico incendio de Almería”, señaló en rueda de prensa.

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Incendios que sucedieron en Los Gallardos (Almería), con un balance provisional de 12 personas fallecidas y 23 sin localizar tras las batidas llevadas a cabo este viernes por la Guardia Civil.

Además, Luis de la Fuente comunicó que falleció durante el partido de Bélgica la madre de uno de los fotógrafos de la selección.

“También ha fallecido durante el partido la madre de nuestro fotógrafo, Ángel Martínez. Trasladarle a él y a toda su familia el pésame. Sigue la vida… nos va a hacer más fuerte a todos”, dijo. EFE

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