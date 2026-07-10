La plenitud de Francia y Mbappé, el tremendo desafío de semifinales de España

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 10 jul (EFE).- Ninguna selección ha ganado tantos partidos en este Mundial 2026 como el conjunto francés, seis de seis, ni ninguna ha caminado con tanta apariencia de firmeza y superioridad como ella, entre la plenitud de triunfos del equipo en general y de Kylian Mbappé en particular, líder, goleador y decisivo, ante el tremendo desafío que supone el Francia-España en semifinales.

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Un imponente rival espera a España, que se siente igual de capaz de ser campeona mundial como Francia. Ha ganado cinco de sus seis duelos, de menos a más. Del empate a cero contra Cabo Verde, que despertó unas dudas externas irracionales, a la clasificación de este viernes contra Bélgica, entre las victorias por 4-0 ante Arabia Saudí, por 0-1 contra Uruguay, por 3-0 contra Austria y por 0-1 con Portugal, antes de un reto mucho más grande que todos esos pasos que ha dado hasta ahora.

Entre todos los adversarios que han ido por su lado del grupo, no hay comparación con Francia. Una selección que vuela en ataque, al ritmo de su capitán, Kylian Mbappé, el máximo goleador francés en este Mundual, con seis tantos; en la historia del torneo, con 20 en 20 partidos; y de todos los tiempos entre todas las competiciones y amistosos de Francia, con 64 goles en 104 choques que lo hacen inigualable en ‘Les Bleus’.

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Es el líder de Francia, en todo. Su capitán y su referente. El motor ofensivo, pero también el carácter. El centro de todo cuando le va bien al equipo, como ahora, o cuando le va mal, como en la Eurocopa 2024 o la Liga de Naciones de 2025. Ahí se enmarca los dos últimos enfrentamientos entre ambas selecciones, en semifinales como ahora en ambos cosas.

En la Eurocopa 2024, los goles de Lamine Yamal, con un fantástico tiro lejano a la escuadra, y Dani Olmo levantaron en la primera parte el 0-1 de Randal Kolo Muani (2-1). Aquella Francia no es la actual.

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Sí es más parecida la de la Liga de Naciones, ya con los cuatro atacantes: Desiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé juntos en su once, hace un año, en terreno neutral como ahora, pero inesperadamente doblegada con cuatro goles de España en 55 minutos, por medio de Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal y Pedri González. Mbappé marcó luego el 4-1, Lamine Yamal anotó el 5-1 y ‘Les Bleus’ dieron aún emoción los tres tantos de Rayan Cherki, Dani Vivían y Randal Kolo Muani. Es la pegada de los dos.

Más allá de sus atacantes, con las fantásticas alternativas que suponen además Rayan Cherki, Bradley Barcola -alternado en el once con Doué dependiendo del día, las circunstancias, los méritos y las condiciones rivales- y Marcus Thuram, tiene jugadores de sumo potencial en cada línea.

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Como el portero Mike Maignan, los laterales Jules Kounde, Lucas Digne o Theo Hernández, hoy por hoy suplente; los centrales titulares Dayot Upamecano y William Saliba y los reservas Ibrahima Konate (fichado por el Real Madrid) o Maxence Lacroix; y los medios centros Adrien Rabiot, Manu Koné y Aurélien Tchouaméni, baja los últimos dos choques por lesión y en una duda hoy persistente, aparte de N’Golo Kante y Zaire Emery.

En semifinales por tercer Mundial consecutivo, campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, con 16 goles a favor (ocho de Mbappé y cinco de Dembélé) y tan solo dos en contra, ninguno de ellos en sus últimos tres compromisos, España solo ha perdido en dos de sus últimos diez enfrentamientos contra ese rival. Sus derrotas datan del 10 de octubre de 2021 por 2-1 en la final de la Liga de Naciones de aquel año y del 4 de septiembre de 2014 por 1-0 en un encuentro amistoso.

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A nivel mundialista, España solo se ha enfrentado en una ocasión con Francia, en los octavos de final de Alemania 2006, con remontada gala por 1-3. Al gol inicial de David Villa respondió el conjunto francés con las dianas de Franck Ribery, Patrick Vieira y Zinedine Zidane. Es una de las 13 victorias francesas en sus 38 choques, con 18 triunfos españoles y siete empates.

Francia, que tiene disponibles a Michael Olise, Bradley Barcola y Manu Koné, sus tres apercibidos en el partido de cuartos, tendrá un día más de descanso que España hacia el choque del próximo martes en Dallas, donde el equipo de Luis de la Fuente ya eliminó a Portugal en los octavos. EFE

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