La inglesa Lottie Woad toma el mando en el Campeonato Evian a mitad de torneo

Redacción Deportes, 10 jul (EFE).- La inglesa Lottie Woad firmó este viernes una tarjeta de 64 golpes (7 bajo par) para asumir el liderato en el Campeonato Evian, cuarto de los cinco 'majors' femeninos de la presente temporada y que se juega en el recorrido del Evian Resort Golf de Evian-les-Bains (Francia).

Woad, de 22 años, número 4l mundo y ganadora de dos títulos en el LPGA Tour, en un impacto a la japonesa Aki Iwai, que el jueves fue la primera líder del torneo, y en tres a la también japonesa Mao Saigo y la surcoreana Ryu Haeran, reciente ganadora del KPMG Women's PGA.

PUBLICIDAD

La número uno mundial, la estadounidense Nelly Korda, no ha podido superar el corte pese a mejorar este jueves con una ronda de 69 (-2), cinco menos de los que firmó el jueves.

No jugarán el fin de semana ninguna de las españolas: Julia López (+1), Carla Tejedo (+3) y Carlota Ciganda (+4). EFE