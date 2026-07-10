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La DGT ve margen en actuar para bajar los motoristas fallecidos pero admite que es difícil

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Madrid, 10 jul (EFE).- El director general de Tráfico, Pere Navarro, considera que hay margen en las medidas a adoptar para reducir el número de motoristas fallecidos, si bien reconoce que es más fácil actuar en la disminución de las víctimas de accidentes de turismos que en las de motos.

Así lo ha manifestado Navarro durante el acto de presentación de la segunda edición de la International Motorcycle Safe Mobility Conference, que reunirá en Zaragoza, los días 21 y 22 de octubre, a responsables institucionales, expertos, investigadores y representantes de la industria de distintos países para analizar los principales desafíos de la movilidad sobre dos ruedas y compartir las mejores prácticas para hacerla más segura.

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Navarro ha subrayado el creciente protagonismo de la moto en la movilidad actual y la necesidad de reforzar las políticas de seguridad dirigidas a sus usuarios.

"Margen para actuar siempre hay pero es más fácil reducir la siniestralidad de los usuarios de coches que de los motoristas", ha admitido Navarro que ha señalado que "no podemos seguir conviviendo con esas cifras de fallecidos y heridos graves. Son inasumibles", ha señalado.

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En España, las motocicletas ya representan el 16 % del total del parque de vehículos, mientras que los motoristas suponen el 28 % de las víctimas mortales. "Es un colectivo que nos preocupa especialmente", ha reconocido.

Hasta este miércoles se contabilizan 148 motoristas fallecidos en carretera, uno menos que el año anterior, que cerró con 305 víctimas mortales.

Una de las medidas que desde la DGT está impulsando es el uso del chaleco airbag en los motoristas, ha recordado Navarro, que ha señalado que, para ello, se ha generalizado entre los agentes de tráfico de la Guardia Civil, que están haciendo una valoración muy positiva de esta herramienta.

"Nos dimos cuenta de que si la policía de trafico no lo llevaba perdíamos credibilidad a la hora de pedirlo a los motoristas", ha señalado.

"Seguimos buscando fórmulas para promocionarlo. Sueño con que algún día lo lleve todo el mundo", ha manifestado Navarro.

Precisamente la implantación del airbag en la Agrupación General de Tráfico de la Guardia Civil se planteó durante la primera edición de la Conferencia, que se celebró también en Zaragoza en 2024.

Organizada por la Fundación Ibercaja/Mobility City, es un evento de la DGT y de la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas que consolidará a España como el principal foro internacional para el intercambio de conocimiento y la generación de propuestas que impulsen la reducción de la siniestralidad de los motoristas y el desarrollo de una movilidad cada vez más segura, eficiente y sostenible.

El Congreso se celebrará en formato híbrido, con sesiones presenciales en el Pabellón Puente de Zaragoza y retransmisión en directo por internet.

El programa combinará mesas redondas y ponencias individuales en las que especialistas de distintos países analizarán los principales desafíos de la seguridad vial del motociclista desde una perspectiva integral, siguiendo los principios del Sistema Seguro. EFE

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