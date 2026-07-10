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La Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional desconvocan los paros de julio

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Madrid, 10 jul (EFE).- La Compañía Nacional de Danza (CDN) y el Ballet Nacional de España (BNE), ambos pertenecientes al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), han desconvocado los paros previstos para los días 11, 17 y 22 de julio que coincidían con el estreno de 'Triana-Medea' en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, en representación del personal artístico del CDN y del BNE, han acordado desconvocar la huelga para reclamar una mejora de las condiciones retributivas y profesionales del colectivo, según han informado este viernes en un comunicado.

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Esta decisión responde a la voluntad de favorecer el diálogo y la negociación, una vez que, en el marco del comité de huelga, la Administración ha asumido una serie de compromisos que quedarán recogidos en el acta de la reunión.

Esta es la segunda ocasión en la que los artistas de ambas compañías desconvocan los paros, buscando una conciliación que confían en que esta vez llegue a buen puerto, según indican a EFE.

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El Inaem y el Ministerio de Cultura se han comprometido, según indican los sindicatos, a tramitar ante los órganos competentes, en el plazo más breve posible, la propuesta de productividad para el personal artístico del ballet y de la compañía, que será "ambiciosa en cuantía y fecha de efectos, con una potencial implementación de carácter semestral".

La constitución de un grupo de trabajo con los representantes de los trabajadores UGT, CSIF y CCOO, con el fin de abordar el Sistema de clasificación profesional del personal artístico del BNE y la CND, así como el conjunto de sus retribuciones, incluida una potencial transformación de la MRU dentro de la estructura retributiva.

El Inaem se ha comprometido a convocar, no más allá del 10 de septiembre de este año, una reunión en la que dará cuenta del estado de tramitación del expediente, y presentará un calendario del grupo de trabajo sobre condiciones laborales y retributivas del personal artístico.

La desconvocatoria de la huelga constituye un ejercicio de responsabilidad y de confianza en el proceso de negociación, con el objetivo de facilitar que los compromisos adquiridos puedan materializarse en los plazos y términos acordados.

En caso de que se produzcan "incumplimientos relevantes", los sindicatos y la Asamblea del Personal Artístico se reservan el derecho de retomar las movilizaciones en defensa de los derechos e intereses del colectivo.

Los 131 artistas de ambas compañías llevan tiempo reivindicando la equiparación salarial con el personal artístico de la Orquesta Nacional de España, que ha sido descartada por Cultura, que a su vez tiene que contar con el beneplácito del Ministerio de Hacienda. EFE

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