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La Casa Real agradece a la selección su entrega: "un paso más hacia el sueño"

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Madrid, 10 jul (EFE).- La Casa Real ha felicitado a la selección española de fútbol tras vencer a la de Bélgica en el partido disputado en Los Ángeles y clasificarse para las semifinales del Mundial 2026 y por representar a España "con entrega": "Un paso más hacia el sueño", ha indicado.

En un mensaje en X, la Casa del Rey ha agradecido a la selección por "representar a España con entrega y por compartir con millones de españoles la emoción de este momento": "¡¡Estamos en las semis del mundial!!"

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Un partido en el que "con carácter, compromiso y espíritu de equipo habéis alcanzado las semifinales del Mundial", señala la Casa Real sobre este encuentro, tras el que España se enfrentará en semifinales a Francia el próximo martes en Dallas a las 21:00 CET. EFE

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