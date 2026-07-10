La Bolsa española abre casi plana con un alza del 0,06 % y el petróleo estable

Madrid, 10 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes casi plana, con una subida del 0,06 %, con el foco del mercado en las empresas del sector de chips y de la Inteligencia Artificial (IA) y en el conflicto en Oriente Medio, mientras el crudo brent permanece estable en 76 dólares.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 19.333,8 puntos tras subir ese leve 0,06 %. Las ganancias del año son del 11,71 %.

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En una jornada en la que se conocerán los datos definitivos de la inflación de junio de Alemania y Francia, la atención de los inversores estará puesta en el gigante surcoreano de los chips de memoria SK hynix, que empieza a cotizar este viernes en el índice tecnológico estadounidense Nasdaq. EFE

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