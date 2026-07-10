La AN requiere a la Policía analizar si hay "indicios de criminalidad" en los audios entre Cospedal y Villarejo

La Audiencia Nacional (AN) ha requerido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que identifique si hay "indicios de criminalidad" en audios entre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Así lo ha acordado el magistrado Antonio Piña en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que emplaza a Asuntos Internos que identifique si entre los audios incautados a Villarejo "se identifican conversaciones con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad en las conversaciones sostenidas por este con" Cospedal o su exmarido, Ignacio López del Hierro, así como "correos electrónicos o transferencias bancarias".

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Por otro lado, solicita al medio de comunicación RAC1, que publicó los audios en 2025, que aporte los que tenga "indicando la fecha en que le fueron facilitados" y si los mismos "fueron objeto de publicación".

El magistrado instructor del 'caso Villarejo' recuerda que el pasado enero se rechazó la solicitud --de acuerdo con el criterio de la Fiscalía-- que había realizado el PSOE un mes antes, que incidió en que "dado el carácter público y conocido de los audios, no se aprecia ningún impedimento para efectuar el requerimiento y aportación a los presentes autos".

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El PSOE solicitó que "identifique si entre el material incautado se encuentran grabaciones facilitadas y publicadas" y pidió que "se incorporen íntegras a la causa y se pongan a disposición de las partes".

Y que se investigase si entre el material incautado se encuentran grabaciones facilitadas y publicadas" y requiere "que se incorporen integras a la causa y se pongan a disposición de las partes".

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El juez Piña ha tomado esta decisión coincidiendo con la recta final del juicio por la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

Tanto Cospedal como López del Hierro estuvieron imputados en esta causa, aunque fueron exhonerados en 2021. La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, solicitó al tribunal en su turno de cuestiones previas del juicio por 'Kitchen' que les volviera a imputar.

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