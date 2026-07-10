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La Abogacía ve necesario reforzar la protección a las víctimas de violencia machista

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Madrid, 10 jul (EFE).- Letrados especializados en violencia de género han advertido en un encuentro organizado por el Consejo General de la Abogacía Española de la necesidad de reforzar la protección de las víctimas y la especialización de los profesionales y han recordado que más de quinientas mujeres denuncian de media cada día en España.

Las XIV Jornadas de Abogados de Violencia de Género han reunido esta semana en Burgos a más de cien profesionales para analizar los principales retos jurídicos en esta materia, informa el Consejo.

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Abogados, magistrados, fiscales y expertos han concluido que detrás de cada denuncia hay una historia distinta pero todas tienen algo en común, la necesidad de encontrar una respuesta judicial rápida, coordinada y especializada que garantice su protección desde el primer momento.

En las jornadas se han analizado los últimos datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los mismos reflejan que en el primer trimestre de 2026 se registraron 50.911 denuncias por violencia de género, un 6,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y 45.220 de ellas tenían a una mujer como víctima, y se acordaron más de 18.400 medidas judiciales de protección.

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Tres de cada cuatro denuncias fueron presentadas por la propia víctima, reflejo del difícil proceso que supone romper el silencio y pedir ayuda, a juicio de los expertos.

También han considerado que, en un contexto jurídico en constante transformación, la especialización resulta más importante que nunca ya que la ampliación de las competencias de los juzgados que conocen los delitos de violencia sexual, la implantación de los nuevos tribunales de instancia o la entrada en vigor de la ley de medidas de eficiencia del servicio público de justicia plantean nuevos retos.

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha manifestado que "compartir conocimiento también es una forma de proteger a las víctimas y reunir a los principales especialistas del ámbito jurídico permite anticipar nuevos retos, intercambiar experiencias y seguir fortaleciendo una asistencia jurídica cada vez más especializada y de mayor calidad".

Por su parte la presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía, Marga Cerro, ha dicho que "la violencia de género exige una respuesta jurídica excelente, coordinada y profundamente humana pues cada procedimiento representa una vida que necesita protección y esa responsabilidad obliga a todos los profesionales del Derecho a seguir formándose y avanzar juntos".

Los participantes del encuentro han concluido que es necesario seguir avanzando en esta materia porque "detrás de cada denuncia hay mucho más que un procedimiento judicial, hay una persona que ha decidido dar el paso más difícil y puede haber unos hijos que también necesitan protección y un futuro que depende en buena medida de la respuesta que reciban desde el primer momento". EFE

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