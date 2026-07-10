'Juanda' Fuentes cierra su etapa en el Andorra y ficha por el Peñafiel

Andorra La Vella, 10 jul (EFE).- 'Juanda' Fuentes, extremo colombiano, cierra su etapa efímera en el FC Andorra y ficha por el Peñafiel portugués de la segunda división.
En el comunicado del FC Andorra no se estipula la cantidad del traspaso, pero el club se reserva un 40% de una futura venta del jugador.
PUBLICIDAD
Con el club del Principado, el extremo colombiano jugó 21 partidos -19 en Primera RFEF y dos en Copa del Rey- marcando un gol y dando tres asistencias en 731 minutos en la competición doméstica.
1011857 EFE
vds/and/jl
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Una nube tóxica provocada por una reacción química en la piscina de La Bisbal de Penedès intoxica a 17 personas: cuatro en estado grave
El Ayuntamiento de la localidad de Tarragona pide a los vecinos que cierren puertas y ventanas y se queden en casa
De Madrid al Mundial: el escándalo amoroso entre De Bruyne y Courtois que dividió a la Selección belga de fútbol
El combinado belga sigue sufriendo en su plantilla momentos de tensión tras la infidelidad que sacudió el mundo del futbol en 2013
Los Gallardos, el paraíso de los británicos que se convirtió en una “verdadera trampa”: barrancos, pinares y viento dificultan las labores de extinción
El incendio más mortal de la historia de Almería ha dejado hasta el momento 12 muertos y 23 personas desaparecidas
La cena improvisada del rey Felipe de Bélgica con los jugadores de su selección antes del partido contra España: se cuela en el comedor con Courtois y Lukaku
El monarca se hizo un selfie con el equipo y les mandó un mensaje de ánimo antes de enfrentarse a La Roja
Resultados del Super Once del 10 julio
Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.
MÁS NOTICIAS