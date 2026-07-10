'Juanda' Fuentes cierra su etapa en el Andorra y ficha por el Peñafiel

Andorra La Vella, 10 jul (EFE).- 'Juanda' Fuentes, extremo colombiano, cierra su etapa efímera en el FC Andorra y ficha por el Peñafiel portugués de la segunda división.

En el comunicado del FC Andorra no se estipula la cantidad del traspaso, pero el club se reserva un 40% de una futura venta del jugador.

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Con el club del Principado, el extremo colombiano jugó 21 partidos -19 en Primera RFEF y dos en Copa del Rey- marcando un gol y dando tres asistencias en 731 minutos en la competición doméstica.

1011857 EFE

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