Incendio de Almería: 12 fallecidos y 23 no localizados en una jornada de búsqueda y luto

Sevilla/Almería, 10 jul (EFE).- El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) eleva su balance provisional a 12 personas fallecidas y 23 sin localizar en una jornada marcada por el viento, que ha avivado el fuego, y por el inicio de batidas de la Guardia Civil, aunque sin rastro de momento de nuevas víctimas.

El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido seis de los doce cadáveres confirmados y los equipos forenses trabajan en el levantamiento de los seis restantes, una tarea sumamente compleja por las dificultades del terreno.

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Según el denominado Centro Integrado de Datos (CID), ninguna persona fallecida ha sido identificada aún.

Tras practicarse las primeras autopsias, las muestras biológicas serán trasladadas esta misma noche en helicóptero a la sede central de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid para su análisis genético. La investigación judicial del siniestro la ha asumido el Tribunal de Instancia 3 de Vera (Almería).

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Respecto al balance de heridos, se mantiene la cifra de ocho personas: cuatro de mayor gravedad, que presentan quemaduras severas y han sido trasladados en helicóptero a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y otros cuatro que reciben asistencia médica en Almería.

El Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas del incendios, que ha quemado ya unas 3.200 hectáreas.

El incendio evoluciona de forma favorable en la parte oriental, pese a que el viento sigue siendo intenso y ahora preocupa la zona oeste, más abrupta, porque las llamas se dirigen hacia El Marchal, según ha explicado esta tarde el responsable del grupo de intervención, David Rodríguez.

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Mientras prosiguen las tareas de extinción, se registran vientos sostenidos del suroeste de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros.

Aunque "queda mucho trabajo", la mejor evolución con respecto a esta mañana se está dando en la parte más oriental, la más próxima a la autovía, donde los especialistas han practicado lo que denominan 'fuego técnico', que está "dando resultados".

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La evolución ha obligado a ejecutar medidas como la evacuación preventiva de unas 50 personas en la zona de El Marchal, en Lubrín, y el corte por segunda vez de la autovía A-7 entre los kilómetros 709 y 714 en dirección a Almería, además de la carretera autonómica AL-6109.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha defendido la decisión de la dirección de emergencias de no emitir un mensaje masivo a través del sistema ES-Alert.

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Los técnicos consideraron que un aviso global de este tipo habría generado "mucha más confusión que acierto", ya que las instrucciones que debían seguirse eran distintas según la ubicación de los afectados: confinamiento en unos casos y evacuación por rutas específicas en otros.

Moreno también se ha referido, desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en Turre (Almería), a la falta de precisión de este sistema en una zona que no cuenta con total cobertura móvil y al hecho de que tres estaciones base de telefonía cayeran por el fuego.

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Las autoridades han insistido en que los avisos se hicieron de manera personal y "puerta a puerta", aunque constataron que algunos residentes desoyeron las indicaciones de confinamiento o evacuación.

Distintos testimonios recogidos por EFE describen una 'zona cero' de orografía escarpada y alta dispersión urbanística, con cortijos, viviendas turísticas y parajes como el Centro Budista Rigdzin, poblada en su mayoría por turistas o extranjeros de avanzada edad que dependían del GPS y se vieron sorprendidos por las llamas en caminos rurales.

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La Comisión Europea (CE) ha activado su servicio satelital Copernicus para proporcionar mapas e imágenes que ayuden a evaluar los daños y monitorizar el perímetro.

La magnitud de la tragedia ha motivado una gran respuesta institucional y política, como la del rey Felipe VI, quien ha transmitido su pésame desde San Javier (Murcia) y ha suspendido su permanencia en el acto para regresar de inmediato a Madrid.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, se han desplazado esta tarde a la zona afectada. EFE

(Foto)(Vídeo)