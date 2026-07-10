Feijóo expresa su pésame por el "terrible" incendio que afecta al levante almeriense

Madrid, 10 jul (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes la "terrible" situación que está provocando el incendio forestal en Los Gallardos, en el levante almeriense, y ha trasladado su pésame a las familias de los once fallecidos y "toda la fuerza" a los vecinos que continúan desalojados.

Feijóo ha expresado sus condolencias en un mensaje en la red social X en el que ha considerado fundamental seguir las indicaciones las autoridades y prioritaria la colaboración de las administraciones para que llegue toda la ayuda necesaria en "estas horas cruciales".

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El incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos se ha convertido en una tragedia sin precedentes en Andalucía y uno de los más graves de España, con un balance provisional de once personas fallecidas y ocho heridas, un fuego originado por la posible caída de un cable eléctrico que ya ha calcinado unas 3.150 hectáreas. EFE