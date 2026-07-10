Exigen una garantía de 200.000 euros a buque causante de vertido en Algeciras

Algeciras (Cádiz), 10 jul (EFE).- La Capitanía Marítima de Algeciras ha retenido al buque 'Atlantic Merchant', con bandera de Singapur, y le ha impuesto una garantía de 200.000 euros por el vertido de fuel ligero causado en la bahía de Algeciras el pasado miércoles cuando se estaban llevando a cabo operaciones de consumo con la gabarra 'Vejer'.

El vertido, causado por un poro en la estructura del tanque que se estaba llenando de combustible, ya se ha limpiado en el mar por parte de los servicios de Salvamento Marítimo desplegados, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Capitanía Marítima, aunque a pesar de las barreras anticontaminación, algunos restos han llegado a la playa de Palmones.

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La Capitanía Marítima ha retenido el buque, lo ha inspeccionado y ha abierto un expediente administrativo con medidas de carácter provisional que incluyen dos garantías: la primera, de 150.000 euros, por las deficiencias detectadas en el barco y que son las que han provocado la contaminación y, la segunda, de 50.000 euros, para hacer frente a los gastos de la limpieza por parte de Salvamento Marítimo.

"El buque no podrá zarpar hasta que no subsane las deficiencias detectadas durante la inspección y no ingrese la cantidad señalada en la Caja General de Depósitos del Tesoro Público", ha precisado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota. EFE

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