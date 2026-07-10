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¿Evacuar o confinarse ante un incendio? La clave es cumplir órdenes de la autoridad

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Madrid, 10 jul (EFE).- ¿Qué hacer en caso de un incendio en el monte? El confinamiento puede ser a veces más seguro que la evacuación por cuenta propia, asegura hoy a Efe el ingeniero de Montes Víctor Resco de Dios, tras conocerse el fallecimiento de al menos doce personas en un devastador incendio forestal de Almería; lo importante es cumplir la orden de la autoridad competente, ha añadido.

"Lo que no se puede hacer es saltarse a la torera las instrucciones de evacuar o de confinarse", ha recalcado Resco de Dios, sin mencionar directamente el incendio de Los Gallardos en Almería, porque no sabe todavía muy bien qué ha pasado.

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Pese a ello, ha insistido en que desobedecer indicaciones puede ocasionar "resultados catastróficos" y pérdida de vidas.

"Necesitamos mapas de zonas inflamables", ha reclamado el ingeniero de Montes, para que los ciudadanos conozcan el peligro existente antes de comprar, construir o alquilar una vivienda próxima al monte.

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Ha añadido que España tiene entre sus grandes asignaturas pendientes la creación de una verdadera "cultura del riesgo" que permita a los ciudadanos saber cómo proteger sus viviendas y actuar ante un incendio.

En determinadas circunstancias, permanecer confinado puede resultar más seguro que intentar evacuar por cuenta propia, ha insistido el experto.

Ha hecho hincapié en que la decisión de evacuar o permanecer en una vivienda en caso de fuego en las cercanías debe adoptarse siguiendo siempre las instrucciones de las autoridades y los servicios de emergencia.

Según el experto, las llamas pueden atravesar una determinada zona en poco tiempo, por lo que una casa adecuadamente protegida puede convertirse en un lugar más seguro que una carretera o un camino expuestos al avance del fuego.

En estos casos, ha recomendado cerrar puertas y ventanas, bajar las persianas y sellar los espacios para evitar la entrada de humo.

No obstante, ha precisado que existen situaciones en las que la evacuación es necesaria y, en esos casos, debe cumplirse estrictamente la orden de la autoridad competente.

Para el ingeniero de Montes, España debe avanzar en una cultura del riesgo similar a la existente frente a otras amenazas naturales, de manera que la población sea consciente de los peligros asociados al lugar en el que vive.

"Cuando adquieres o alquilas una casa, estás adquiriendo también un riesgo", ha afirmado. Ese peligro será diferente dependiendo de si la vivienda se encuentra en una zona inundable, rodeada de terrenos forestales o expuesta a otro tipo de fenómenos naturales.

En el caso de las viviendas próximas al monte, sus propietarios deben asumir parte de la responsabilidad y prepararlas para reducir al mínimo los daños ante un posible incendio.

Entre las principales medidas, Resco de Dios ha señalado la eliminación de vegetación y otros materiales combustibles junto a las edificaciones, el uso de materiales constructivos resistentes al fuego y el mantenimiento adecuado de puertas, ventanas y persianas.

El experto propone organizar la vegetación en una especie de "anillos concéntricos": cuanto más cerca se esté de la vivienda, menor debe ser la cantidad de combustible disponible para las llamas.

En los primeros treinta metros alrededor de una casa "no debería haber prácticamente nada de vegetación", ha señalado.

A medida que aumenta la distancia, puede admitirse una mayor presencia de árboles y plantas, aunque siempre con una gestión que reduzca la continuidad del combustible. EFE

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