En Atapuerca se excava este verano a un nivel cronológico de 300.000 años de antigüedad

Atapuerca (Burgos), 10 jul (EFE).- Yacimientos con poco nivel de presencia humana ayudan a entender el contexto del sistema arqueológico Atapuerca, en la provincia de Burgos, con secuencias que van desde los 60.000 hasta más de un millón de años de antigüedad, aunque este verano se excava en una zona de 300.000 años.

Uno de esos yacimientos situados en Atapuerca es Galería, en plena Trinchera del Ferrocarril, considerado como una trampa natural donde caían todo tipo de animales.

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En esta campaña se excava en un nivel cronológico de unos 300.000 años, donde los homínidos iban a recoger animales que descarnaban con herramientas de piedra.

Una de las coordinadoras de este yacimiento de Atapuerca, Isabel Cáceres, ha detallado que en esta campaña han encontrado restos de caballos, bisontes, ciervos y de un rinoceronte, además de abundantes vestigios de industria lítica elaborada con diferentes materiales.

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Aunque se trata de un yacimiento con un bajo nivel de presencia humana, donde los homínidos solo acudían de forma puntual, Isabel Cáceres considera que puede ayudar a conocer mejor cómo era esa ocupación humana, cómo era el equilibrio ecológico en aquellos momentos y cómo era el comportamiento complejo de los homínidos.

Algo parecido ocurre con el yacimiento Cueva Fantasma, que abarca un amplio periodo de tiempo y tiene una superficie de doscientos metros cuadrados.

"Es un yacimiento complejo, con varias entradas y diferentes zonas, en el que se puede excavar en extensión a diferentes niveles, lo que ofrece prácticamente una imagen en 3D de un periodo de tiempo muy amplio, desde hace unos 60.000 años hasta más de un millón, equiparable a la época más antigua del yacimiento de Elefante.

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Todavía en plena campaña, ya se han encontrado abundantes restos de animales, el 80 por ciento caballos, que creen que iban a morir junto a la charca central que había en la zona.

Junto a esta zona han localizado un cubículo al que las hienas accedían por una entrada muy baja y el lugar donde se acumulaban las heces de estos animales, ahora fosilizadas por su elevado contenido en calcio.

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Una de las responsables del yacimiento, Ana Isabel Ortega, insiste en la riqueza del yacimiento para entender el contexto de los homínidos en un largo periodo de tiempo.

Otro de los responsables, Juan Marín, ha apuntado que la peculiaridad de este yacimiento es que, al estar cubierto, permite trabajar simultáneamente en niveles de épocas diferentes y dejar parte de lo que encuentran en el propio terreno.

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Aunque era un cubil de hienas, la presencia de marcas de corte y una docena de raederas de piedra permite suponer que los neandertales acudían en pequeños grupos en algunos momentos para acceder por la entrada más alta de la cueva y obtener carne y pieles, pese al peligro de encontrarse con algún grupo de hienas y ser atacados. EFE

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