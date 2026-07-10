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Eloy Olaya festeja en su cumpleaños la revancha de España: "Vengaron México 86"

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Gijón, 10 jul (EFE).- El exinternacional español Eloy Olaya, que cumple este viernes 62 años, alzó una copa de champán para "celebrar la victoria de la selección española" y "vengar la eliminación de 1986" ante Bélgica en los cuartos de final del Mundial de aquel año, con un fallo suyo en la tanda de penaltis.

Las declaraciones, difundidas este viernes por el Sporting -club de su ciudad natal- a través de sus perfiles en redes sociales, llegaron minutos después del triunfo de la selección por 2-1 frente a Bélgica en la misma ronda del Mundial 2026 en el estadio SoFi de Los Ángeles.

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El encuentro, de cuartos de final, reproducía la misma ronda y el mismo rival de aquella eliminatoria de 1986, resuelta entonces en la tanda de penaltis con el lanzamiento fallado del propio Olaya, único jugador español que erró ante el guardameta belga Jean-Marie Pfaff.

El exfutbolista felicitó a los actuales integrantes de la selección por haber "vengado" aquella derrota con los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino.

Eloy destacó que los jugadores realizaron "un grandísimo partido" y subrayó que fueron "muy superiores" a Bélgica, poniendo en valor "la solidaridad, el compromiso y el espíritu competitivo" mostrados en el choque.

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El exatacante de Sporting y Valencia cerró sus declaraciones con un mensaje de agradecimiento a la actual selección y con la mirada puesta en la próxima ronda, donde España se medirá a Francia, al reivindicar el objetivo de "ganar la segunda estrella" del combinado nacional. EFE

dsl/id

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