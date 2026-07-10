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Elma Saiz traslada las "condolencias" y "solidaridad" del Gobierno con las víctimas del incendio de Los Gallardos

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La portavoz del Gobierno de España y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha trasladado desde Santander las "condolencias" y la "solidaridad" del Ejecutivo central con las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos, en la provincia de Almería.

Según el último balance del 112 de Andalucía, el número de víctimas mortales asciende a 12. Además, según las últimas informaciones aportadas por la Junta hay ocho heridos --cuatro de ellos graves-- y 19 personas sin localizar.

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Al inicio de su intervención en el Foro Ser Cantabria, Saiz ha expresado, en nombre del Gobierno, la "profunda tristeza y desolación" ante las noticias que llegan desde Los Gallardos y ha pedido "absoluta prudencia" en la zona.

La ministra portavoz ha subrayado el dispositivo "muy importante" de emergencias que trabaja en la zona.

Según la última información publicada por la Junta de Andalucía, casi 500 efectivos trabajan en el dispositivo, 124 vehículos, retenes del INFOCA --el plan andaluz frente a incendios forestales--, 16 aeronaves y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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El presidente andaluz, Juanma Moreno, que se ha desplazado a la zona del incendio forestal, ha cifrado en al menos 3.150 las hectáreas calcinadas por este incendio, del que ha explicado que todo parece indicar que tiene como origen la caída de un poste de tendido eléctrico.

En estos momentos, los esfuerzos se centran en atender a los afectados y perimetral y controlar el incendio.

Según el consejero de Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, indicó hace que 148 personas permanecen realojadas.

La Junta de Andalucía ha suspendido toda su agenda pública de este viernes, 10 de julio, "no relacionada con el incendio" forestal que se ha declarado en el término municipal de Los Gallardos (Almería), que ha dejado de momento once fallecidos, ocho heridos --cuatro de ellos graves-- y al menos 19 desaparecidos, conforme las últimas cifras aportadas por el Gobierno andaluz.

Como consecuencia del suceso, el Gobierno andaluz ha desconvocado para este viernes toda su agenda pública que no esté relacionada con el incendio, incluida la de las delegaciones provinciales.

Previamente, había quedado ya suspendido el acto de toma de posesión de los consejeros del nuevo Gobierno andaluz, previsto para este viernes en el Palacio de San Telmo, un día después de que Moreno diera a conocer su composición.

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