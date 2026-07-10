Elma Saiz traslada condolencias por el incendio de Almería y pide prudencia

Santander, 10 jul (EFE).- La ministra de Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha trasladado las condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas del incendio de Los Gallardos, en Almería, y ha afirmado que "lo importante ahora es la prudencia y atender esta emergencia".

La ministra se ha pronunciado así al ser preguntada por los periodistas, en el Foro de la Cadena Ser en Cantabria, por el incendio forestal originado en la tarde del jueves en el municipio de Los Gallardos, donde ha habido once muertos y ocho heridos, según datos del balance provisional.

PUBLICIDAD

Saiz ha expresado la "profunda tristeza" y "desolación" por este suceso y ha trasladado las condolencias a los familiares de las víctimas.

Ha destacado que técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica, las Fuerzas de Seguridad, la UME y Protección Civil se han movilizado y ha señalado que "lo importante ahora es la prudencia y atender esta emergencia". "Prudencia, calma y saber que hay un trabajo muy importante que se está desarrollando en la zona", ha aseverado.EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)