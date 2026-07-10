El Pachuca mexicano hace efectiva la opción de compra sobre Kenedy

Valladolid, 10 jul (EFE).- El Club de Fútbol Pachuca ha hecho efectiva la opción de compra incluida en el acuerdo de cesión de Robert Kenedy a la entidad mexicana rubricado hace un año, por lo que concluye definitivamente su etapa blanquivioleta, tal y como ha confirmado el Real Valladolid a través de su página web.

El atacante brasileño recaló en Valladolid durante el verano de 2022 para acumular 43 partidos oficiales con el Pucela -con no demasiados minutos de juego totales-, si bien su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas que generó su fichaje.

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El Real Valladolid ha agradecido a Kenedy su desempeño como blanquivioleta y le desea la mejor de las suertes en su nueva etapa. EFE

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