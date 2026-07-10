El Málaga comienza las pruebas médicas antes del inicio de la pretemporada el lunes

Málaga, 10 ju (EFE).- El Málaga, que regresa ocho años después a LaLiga EA Sports tras lograr el ascenso ante el Almería, ha comenzado esta semana a hacer los primeros reconocimientos médicos a un grupo de jugadores de su plantilla en un hospital de la ciudad, antes de iniciar este próximo lunes la pretemporada en el estadio de La Rosaleda.

Los futbolistas entrenados por Juanfran Funes se incorporarán a la actividad después de haber tenido poco más de tres semanas de vacaciones, en primer lugar en su estadio antes de que el equipo, que por ahora no ha cerrado ningún fichaje y sólo ha renovado a Einar Galilea y Eneko Jauregi, haga una concentración de pretemporada en Estepona (Málaga).

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Los primeros jugadores del Málaga en superar el examen médico, con exploraciones cardiológicas, radiológicas y distintos análisis clínicos, han sido Aarón Ochoa, Dani Sánchez, Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez, Carlos Puga, Haitam Abaida, Carlos Ruiz 'Chupete', David Larrubia, Joaquín Muñoz e Izan Merino, informó este viernes el club.

Estas pruebas, consistentes en una evaluación integral que incluye anamnesis clínica, exploración física, electrocardiograma en reposo, ecocardiografía y una ergoespirometría con análisis de gases, continuarán el lunes y concluirán el miércoles con una analítica completa de todo el equipo.

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Al frente del protocolo médico diseñado ha estado el jefe de los servicios médicos del Málaga, Pablo Campos, junto con los doctores Enrique Puche, del Servicio de Cardiología de Quirónsalud Málaga, y Ernesto Rivera y Carlos Alonso, especialistas en Radiodiagnóstico, además de la colaboración del preparador físico del equipo, Julio Rodríguez.

Como parte del reconocimiento, toda la plantilla malaguista se someterá, además, a un estudio de composición corporal mediante tecnología DEXA, una prueba de alta precisión que permite conocer el porcentaje y la distribución de masa muscular, grasa corporal y masa ósea de cada deportista. EFE

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