El incendio de Benahavís (Málaga), con mil desalojados, evoluciona favorablemente

Málaga, 10 jul (EFE).- El incendio urbano forestal que se declaró este jueves por la tarde en Benahavís (Málaga), que obligó al desalojo de forma preventiva de mil vecinos y al corte temporal de la AP-7, evoluciona favorablemente, según ha informado a EFE este viernes un portavoz del servicio de extinción de incendios de la Junta de Andalucía, el Plan Infoca.

En el terreno se encuentran trabajando 170 efectivos y 10 vehículos autobomba, y está prevista la incorporación de dos helicópteros, aunque hay más preparados a demanda de la dirección de extinción por si fuesen necesarios, ha explicado. Este jueves, el fuego requirió movilizar hasta 13 medios aéreos.

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El incendio "ya no tiene llama en el perímetro y se encamina a su estabilización", según el Infoca.

La evolución del incendio ha permitido que algunos de los desalojados puedan volver a sus casas, como los de la urbanización Los Flamingos (los apartamentos Four Seasons), según ha comunicado el Ayuntamiento de Benahavís a través de las redes sociales.

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El fuego también obligó al desalojo preventivo de los residentes de la urbanización Parque Botánico -unas 400 viviendas junto a Los Flamingos-, para los que se habilitó el polideportivo de la localidad, aunque solo una decena de vecinos usaron esta alternativa, ya que la mayoría optó por realojarse en casas de familiares, amigos y establecimientos hoteleros de la zona, según el 112.

Además, de madrugada se decretó el confinamiento preventivo de la urbanización Montemayor.

El teléfono 112 recibió la primera de cerca de 300 llamadas a causa de este fuego sobre las 16:30 horas del jueves, en la que alertaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda, por la zona de la Urbanización Montemayor.

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El centro coordinador de emergencias activó al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, bomberos del Consorcio de la Diputación de Málaga y a los Bomberos del Ayuntamiento de Marbella, a la Guardia Civil y a las Policías Locales de Estepona y Benahavís.

También movilizó a la Policía Nacional y a su Unidad Adscrita a la comunidad, a Mantenimiento de Carreteras, a la Cruz Roja, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Marbella y Estepona.

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El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) elevó, a las 17:30 horas, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado y localizado inicialmente en Estepona (Málaga) que finalmente se ha ubicado en Benahavís.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población. EFE

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