El Gobierno Vasco considera "un peligro para la clase trabajadora" que Feijóo gobierne

Vitoria, 10 jul (EFE).- El vicelehendakari segundo del Gobierno Vasco, el socialista Mikel Torres, ha considerado este viernes un "peligro para la clase trabajadora" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, puede llegar a gobernar en España tras sus declaraciones sobre el absentismo laboral.

El también consejero vasco de Economía, Trabajo y Empleo ha indicado que cuando leyó las palabras que pronunció Feijóo ante el Circulo de Empresarios Vascos pensó que el presidente del PP "no sabía de lo estaba hablando" y que "flaco favor hacía diciéndolo delante de empresas vascas".

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"El desconocimiento no esconde las verdaderas intenciones que tiene si llega a gobernar. Ese es el peligro para la clase trabajadora", ha advertido tras presentar el Plan de Empleo y Desarrollo Local de Vitoria.

Núñez Feijóo abogó el pasado martes ante un grupo de empresarios vascos por abordar el "cáncer" del absentismo laboral para lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace.EFE

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