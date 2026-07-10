El Gobierno inicia los trámites para declarar la cárcel de Yeserias Lugar de Memoria

Madrid, 10 jul (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el inicio del procedimiento para declarar Lugar de Memoria Democrática la cárcel de Yeserías, en Madrid, vinculada a la represión ejercida durante la dictadura franquista.

El procedimiento se tramita conforme a la Ley de Memoria Democrática y se basa en un informe que destaca los hechos "de singular relevancia" que tuvieron lugar en este espacio, relacionado con la memoria democrática y la defensa de los derechos y libertades.

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El BOE detalla que el centro, concebido inicialmente como cárcel para hombres, funcionó desde el final de la Guerra Civil y durante los primeros años de la posguerra como un lugar de internamiento de presos políticos.

Tras su conversión en prisión de mujeres en 1974, añade el texto, la antigua cárcel de Yeserías se convirtió en uno de los principales centros de reclusión femenina de Madrid durante el final de la dictadura franquista y los primeros años de la Transición.

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Así, recuerda que por sus galerías pasaron militantes antifranquistas, activistas sindicales, estudiantes, integrantes de organizaciones políticas clandestinas y mujeres perseguidas por su oposición al régimen.

Muchas de ellas -añade el BOE- fueron encarceladas por ejercer derechos políticos y sindicales que hoy forman parte de las libertades democráticas fundamentales.

La incoación del procedimiento ha sido impulsada por asociaciones memorialistas y colectivos de antiguas presas, que en los últimos años han promovido actos públicos de homenaje y reconocimiento en este espacio para recordar a las mujeres que sufrieron privación de libertad por motivos políticos durante la dictadura.

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Según el BOE, la eventual declaración de este bien como Lugar de Memoria Democrática responde a la necesidad de conservar un espacio asociado a la represión política, a la vulneración de derechos fundamentales y a la experiencia histórica de centenares de mujeres que padecieron prisión por su compromiso democrático.

El inmueble se utiliza actualmente como Centro de Inserción Social Victoria Kent. EFE