Espana agencias

El dominicano Marques Townes refuerza el perímetro del Dreamland Gran Canaria

Guardar
Google icon

Las Palmas de Gran Canaria, 10 jul (EFE).- El Dreamland Gran Canaria ha anunciado este viernes el fichaje del escolta estadounidense, con ascendencia dominicana, Marques Townes, quien llega a la isla con el objetivo de aportar puntos y experiencia en el perímetro.

Tras completar un buen periplo de instituto, Townes llevó a cabo su formación universitaria en dos centros: los Fairleigh Dickinson Knights, durante las temporadas 2014/15 y 2015/16 y los Loyola Ramblers.

PUBLICIDAD

En su segundo año en los Knights, el escolta dejó unos promedios de 11,5 puntos, 3,9 rebotes y 2,7 asistencias, unos guarismos que mejoró en su camino a la universidad, donde llegó a la final de la NCAA en su primera temporada.

Terminada su etapa universitaria, Townes hizo las maletas para irse hasta Europa y "seguir creciendo como jugador" en el UCAM Murcia, donde militó dos años.

PUBLICIDAD

Tras su paso por el baloncesto español, militó en BC Kalev/Cramo y Pieno Zvaigzdes, equipo en el que promedió 11,4 puntos, 3,1 rebotes y 3 asistencias.

A partir de ahí, siguió demostrando un nivel altísimo en conjuntos como el Tours o el Duna Aszfalt, de la liga húngara.

Después de una temporada en el Crailsheim Merlins, de la liga alemana, se marchó al Opava checo, equipo en el que registró los mejores números de su carrera, con 16,2 puntos, 4,1 rebotes y 4,9 asistencias por partido.

Finalizada su aventura en República Checa, Marques Townes jugó una gran temporada en el PAOK Salónica de la liga griega, participando también en la Basketball Champions League; y otra en el KB Peja de Kosovo para, finalmente, recalar en las filas del Alimerka Oviedo.

En esta última temporada con el cuadro asturiano, el escolta promedió 16,2 puntos, 5,1 rebotes y 4,3 asistencias por encuentro, siendo la auténtica estrella de un equipo ovetense que llegó a jugar en la Final Four de Primera FEB.

El exterior estadounidense es el tercer fichaje de la temporada del Dreamland Gran Canaria para la temporada 2026/2027, más allá de las incorporaciones de Jón Axel Gudmundsson, Luke Fischer, del brasileño Bruno Savignani para el banquillo y de Francesc Solana en la dirección deportiva.

En la escuadra claretiana continuarán Carlos Alocén y Miquel Salvó, confirmados por Solana en sala de prensa, mientras que han abandonado la entidad Mike Tobey, Chimezie Metu, Isaiah Wong, Kassius Robertson, Ziga Samar, Eric Vila, Brandon Jefferson y Andrew Albicy. EFE

phd/as/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Gallardos, el paraíso de los británicos que se convirtió en una “verdadera trampa”: barrancos, pinares y viento dificultan las labores de extinción

El incendio más mortal de la historia de Almería ha dejado hasta el momento 12 muertos y 23 personas desaparecidas

Los Gallardos, el paraíso de los británicos que se convirtió en una “verdadera trampa”: barrancos, pinares y viento dificultan las labores de extinción

La cena improvisada del rey Felipe de Bélgica con los jugadores de su selección antes del partido contra España: se cuela en el comedor con Courtois y Lukaku

El monarca se hizo un selfie con el equipo y les mandó un mensaje de ánimo antes de enfrentarse a La Roja

La cena improvisada del rey Felipe de Bélgica con los jugadores de su selección antes del partido contra España: se cuela en el comedor con Courtois y Lukaku

Resultados del Super Once del 10 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del 10 julio

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en España

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

ECONOMÍA

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

El orden ‘City-Barça’ de España desafía al ‘caos madridista’ de Bélgica en el partido de cuartos del Mundial 2026

A qué hora juega España contra Bélgica hoy y dónde ver el partido de cuartos de final: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro