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El conjunto español mantiene el pulso con Brasil en la Copa del Mundo de Milán

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Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El conjunto español de gimnasia rítmica, vigente campeón de Europa, volvió a confirmar su condición como una de las máximas referencias del panorama actual tras cerrar este viernes igualado a puntos con Brasil, subcampeona mundial, la primera jornada de la Copa del Mundo de Milán.

Sólo la mayor nota de ejecución que logró el que conjunto sudamericano, que sumó 6,800 puntos por los 6,750 que firmaron las españolas, impidió a las de Alejandra Quereda cerrar la jornada en primera posición pese a su actuación en cinco pelotas.

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Un ejercicio que valió la equipo español una nota de 28,050 puntos, la misma calificación que recibió Brasil, tres décimas de punto más que Bulgaria, tercera con 27,700 unidades.

La misma cifra que logró el conjunto chino, oro en los pasados Juegos Olímpicos de París, que tuvo que conformarse con la cuarta plaza por su menor nota de ejecución con relación al conjunto búlgaro.

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Mínimas diferencias que dejarán todo por decidir para la segunda jornada que se disputará este sábado y en la que los equipos presentarán sus ejercicios de 3 aros y dos pares de mazas.

Un triunfo que parece encarrilado en la categoría individual para la alemana Darja Varfolomeev, la vigente campeona olímpica, mundial y continental, que no dio la más mínima opción a sus rivales.

Tal y como dejaron claro los casi cuatro puntos en los que Varfolomeev, que sumó un total de 60,150 unidades, aventajó a su más inmediata perseguidora, la israelí Daniela Munits, segunda con 56,650 tras el cierre de la primera jornada.

Una sesión en la que la germana brilló tanto en mazas, donde logró unos espectaculares 30,950 puntos, como en cinta, donde logró 29,200, la gran estrella local, la italiana Sofia Rafaelli, acabó tercera con un total de 56,000 unidades, tras presentar sus ejercicios de aro y de pelota.

Los mismos en los que compitió este viernes la española Alba Bautista, que logró un total de 50,900 puntos, tras sumar 26,100 unidades con su ejercicio de aro y 24,800 con el de pelota.

Casi dos puntos menos que la también española que cerró la primera jornada con una nota de 52,250, gracias a las 26,400 unidades que logró con la cinta y las 25,850 que sumó con las mazas.EFE

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