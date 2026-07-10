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Dos heridos graves, uno de ellos en la UCI, tras el cuarto encierro

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Pamplona, 10 jul (EFE).- Dos heridos con pronóstico grave, uno de ellos ingresado en la UCI, permanecen en el Hospital Universitario de Navarra tras el cuarto encierro de los Sanfermines, mientras los otros cuatro trasladados este viernes han sido dados de alta.

El herido más grave es un hombre de 65 años que responde a las iniciales de M.C.M., de Castro del Río (Córdoba). Ha sido trasladado desde la Plaza de Toros con un traumatismo que le ha provocado un neumotórax bilateral. Se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

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El segundo es F.G.L., un hombre de 63 años, vecino de Zizur Mayor, que ha sido trasladado con una fractura de cadera izquierda desde el tramo de Santo Domingo. Su pronóstico es grave.

Los otros cuatro trasladados este viernes han sido dados de alta. Sufrían fracturas en diferentes lugares y policontusiones de carácter leve.

Mientras, otros dos heridos del encierro del jueves permanecen ingresados en el Hospital Universitario de Navarra. Se trata de un hombre de 23 años de Navarra con una fractura con hundimiento y ligera conminución de la pared anterior del seno frontal, y fractura de huesos propios nasales.

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El otro herido es un hombre de 29 años de origen alemán que sufrió una herida por asta de toro en húmero izquierdo. EFE

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