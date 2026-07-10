Detenido en Orihuela (Alicante) por su vinculación con el crimen organizado en Suecia

Alicante, 10 jul (EFE).- La Policía Nacional, en colaboración con la policía sueca, ha detenido en Orihuela (Alicante) a un hombre vinculado con organizaciones criminales suecas dedicadas a actividades del crimen organizado, como la facilitación de armas para la comisión de delitos violentos.

El arresto se ha practicado en base a una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por la Fiscalía sueca según ha informado la Policía en un comunicado. Además, se ha cumplimentado una Orden Europea de Investigación, medidas tramitadas en coordinación y bajo el impulso de la Policía Nacional.

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Los agentes detuvieron al hombre el pasado jueves y registraron su domicilio, donde encontraron varios dispositivos electrónicos en cuyo contenido podrían hallar pruebas de la comisión de los delitos.

Entre las principales actividades de estas organizaciones criminales destaca la captación a través de redes sociales de personas, normalmente menores, como sicarios para llevar a cabo atentados o los ajustes de cuentas a cambio de criptomonedas.

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El detenido ha sido trasladado ante el Tribunal de Instancia de Orihuela para su puesta a disposición de la Audiencia Nacional a fin de iniciar los trámites correspondientes a su entrega. EFE