Denuncian el abandono de seis marinos de un buque turco inmovilizado en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 10 jul (EFE).- La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) denuncia el abandono de seis marinos de un buque de propiedad turca inmovilizado en el puerto de Las Palmas tras detectar incumplimientos graves de la normativa marítima internacional y el impago de salarios.

La ITF ha especificado este viernes en un comunicado que a estos marinos se les adeuda 68.000 dólares estadounidenses en salarios no pagados, en lo que ha tachado como un caso de abandono, y no como un descuido del armador del buque.

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Las indagaciones llevadas a cabo por la inspección de la federación demostraron la existencia de "graves deficiencias tanto en el estado del buque como en las condiciones de vida y trabajo de la tripulación", y que había varios marinos que permanecían embarcados desde más tiempo de lo que establece el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 -un límite máximo de 11 meses-.

Esta denuncia llega hasta la ITF a través de uno de los tripulantes del barco, que contactó con ella el 23 de mayo para que le ayudaran a ser repatriado tras finalizar su contrato de trabajo, pero, una vez iniciadas las indagaciones, se descubrió que esta situación afectaba a más tripulantes.

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"El jefe de máquinas llevaba seis meses sin cobrar un solo dólar y, aun así, seguía manteniendo el buque operativo porque no tenía otra alternativa", además de llevar embarcado desde octubre de 2024, detalla la nota.

Una vez confirmado el abandono de la tripulación por parte del armador, la ITF informó del caso a la Capitanía Marítima de Las Palmas, que procedió a inmovilizar el buque, y, en posteriores indagaciones, se descubrió que navegaba sin los certificados estatutarios obligatorios y que la documentación correspondiente a la garantía financiera exigida por el convenio, destinada a proteger a los marinos en caso de abandono, era presuntamente fraudulenta.

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Tras varios días de negociaciones con el armador, dos tripulantes fueron repatriados y recibieron el pago íntegro de los salarios pendientes, si bien siguen pendientes de repatriación los marinos restantes, cuyos contratos han expirado, ni se han adoptado medidas para reparar el buque, ni abonado los salarios adeudados.

En estos momentos, la ITF presta asistencia jurídica a los marinos para iniciar el procedimiento de embargo preventivo del buque, con el objetivo de garantizar el cobro de los salarios pendientes, unos hechos que no son nuevos para este mismo armador, que en 2024 hizo lo propio con otra tripulación, a la que abandonó en Djen Djen, Argelia.

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Casos como este, han alertado desde la ITF, son cada vez más habituales: "Un armador explota un buque hasta el límite, mantiene a la tripulación durante meses sin cobrar, con alimentos racionados y sin posibilidad de regresar a casa".

"Ningún marino debería quedar abandonado y depender de ayuda humanitaria simplemente porque un armador se niega a cumplir con sus obligaciones legales", ha lamentado la Federación, que ha asegurado que utilizará todos los medios disponibles para que estos marinos puedan cobrar finalmente. EFE

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