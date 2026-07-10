Espana agencias

Dani Ceballos medita su futuro: "Quiero jugar, todo lo demás es secundario"

Guardar
Google icon

Sevilla, 10 jul (EFE).- El centrocampista internacional Dani Ceballos, sin equipo desde que hace una semana rescindió su contrato con el Real Madrid, afirmó este viernes que su deseo, a partir de la próxima temporada, es "jugar y" sentirse "importante", y que "todo lo demás a estas alturas" de su carrera "es secundario", en referencia a la parte económica.

Dani Ceballos, que el próximo 7 de agosto cumplirá 30 años, atendió a los medios de comunicación en la tarde de este viernes a su llegada a la estación sevillana de Santa Justa procedente de Madrid, adonde se ha preparado físicamente junto a su excompañero Sergio Ramos, y no ha revelado nada sobre su futuro inmediato.

PUBLICIDAD

"Vengo a descansar, a ver a mi familia, a mi abuelo y a estar pendiente del nacimiento de mis dos niñas, que queda muy poquito tiempo, y nada más", declaró el futbolista de Utrera (Sevilla).

Sobre un posible regreso al Betis, donde se formó, admitió que han "hablado ya", pero recalcó que "ahora lo único" que quiere "es jugar" y sentirse "importante", una hipotética vuelta a sus orígenes sobre la que el presidente bético, Ángel Haro, dijo en una reciente entrevista a la COPE que por el momento "no hay nada" concreto por el nivel salarial del jugador y el margen económico del club verdiblanco.

PUBLICIDAD

Además de este interés del Betis, que en el verano de 2017 lo traspasó por 16,5 millones de euros al Real Madrid, Ceballos cuenta con una oferta firme para fichar como agente libre por el Ajax de Ámsterdam, donde su gran valedor es el entrenador madrileño Miguel Ángel Sánchez 'Míchel'. EFE

lhg/cc/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una nube tóxica provocada por una reacción química en la piscina de La Bisbal de Penedès intoxica a 17 personas: cuatro en estado grave

El Ayuntamiento de la localidad de Tarragona pide a los vecinos que cierren puertas y ventanas y se queden en casa

Una nube tóxica provocada por una reacción química en la piscina de La Bisbal de Penedès intoxica a 17 personas: cuatro en estado grave

De Madrid al Mundial: el escándalo amoroso entre De Bruyne y Courtois que dividió a la Selección belga de fútbol

El combinado belga sigue sufriendo en su plantilla momentos de tensión tras la infidelidad que sacudió el mundo del futbol en 2013

De Madrid al Mundial: el escándalo amoroso entre De Bruyne y Courtois que dividió a la Selección belga de fútbol

Los Gallardos, el paraíso de los británicos que se convirtió en una “verdadera trampa”: barrancos, pinares y viento dificultan las labores de extinción

El incendio más mortal de la historia de Almería ha dejado hasta el momento 12 muertos y 23 personas desaparecidas

Los Gallardos, el paraíso de los británicos que se convirtió en una “verdadera trampa”: barrancos, pinares y viento dificultan las labores de extinción

La cena improvisada del rey Felipe de Bélgica con los jugadores de su selección antes del partido contra España: se cuela en el comedor con Courtois y Lukaku

El monarca se hizo un selfie con el equipo y les mandó un mensaje de ánimo antes de enfrentarse a La Roja

La cena improvisada del rey Felipe de Bélgica con los jugadores de su selección antes del partido contra España: se cuela en el comedor con Courtois y Lukaku

Resultados del Super Once del 10 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del 10 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

ECONOMÍA

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

“Somos españoles, ¿a qué quieres que te gane?”: Marc Márquez calienta el duelo de cuartos del Mundial 2026 contra Bélgica

El orden ‘City-Barça’ de España desafía al ‘caos madridista’ de Bélgica en el partido de cuartos del Mundial 2026

A qué hora juega España contra Bélgica hoy y dónde ver el partido de cuartos de final: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica