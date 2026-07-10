Dani Ceballos medita su futuro: "Quiero jugar, todo lo demás es secundario"

Sevilla, 10 jul (EFE).- El centrocampista internacional Dani Ceballos, sin equipo desde que hace una semana rescindió su contrato con el Real Madrid, afirmó este viernes que su deseo, a partir de la próxima temporada, es "jugar y" sentirse "importante", y que "todo lo demás a estas alturas" de su carrera "es secundario", en referencia a la parte económica.

Dani Ceballos, que el próximo 7 de agosto cumplirá 30 años, atendió a los medios de comunicación en la tarde de este viernes a su llegada a la estación sevillana de Santa Justa procedente de Madrid, adonde se ha preparado físicamente junto a su excompañero Sergio Ramos, y no ha revelado nada sobre su futuro inmediato.

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"Vengo a descansar, a ver a mi familia, a mi abuelo y a estar pendiente del nacimiento de mis dos niñas, que queda muy poquito tiempo, y nada más", declaró el futbolista de Utrera (Sevilla).

Sobre un posible regreso al Betis, donde se formó, admitió que han "hablado ya", pero recalcó que "ahora lo único" que quiere "es jugar" y sentirse "importante", una hipotética vuelta a sus orígenes sobre la que el presidente bético, Ángel Haro, dijo en una reciente entrevista a la COPE que por el momento "no hay nada" concreto por el nivel salarial del jugador y el margen económico del club verdiblanco.

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Además de este interés del Betis, que en el verano de 2017 lo traspasó por 16,5 millones de euros al Real Madrid, Ceballos cuenta con una oferta firme para fichar como agente libre por el Ajax de Ámsterdam, donde su gran valedor es el entrenador madrileño Miguel Ángel Sánchez 'Míchel'. EFE

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