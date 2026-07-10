Aumentan a 1.405 los desalojados por el incendio de Los Gallardos (Almería)

Turre (Almería), 10 jul (EFE).- El número de personas desalojadas por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que se ha saldado hasta el momento con 12 fallecidos y una veintena de personas no localizadas, se ha elevado a 1.405, ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Según ha detallado Sanz desde el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería), la reactivación del incendio en la zona noroeste del perímetro ha obligado a ordenar nuevos desalojos, que han afectado a 60 personas de El Chive, 15 de La Alameda y a varios cortijos del término municipal de Bédar.

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Además, han pedido el confinamiento de los vecinos del municipio de Lubrín, a quienes se ha recomendado se protejan las vías respiratorias.

Esta noche se mantendrá un despliegue terrestre de 500 efectivos para hacer frente al incendio y proteger a la población. EFE

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