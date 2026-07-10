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Alertan de restos de gluten no etiquetado en una harina de garbanzo de Baleares

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Madrid, 10 jul (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado este viernes una alerta por la presencia de gluten no etiquetado en harina de garbanzo de la marca 'Harinas de Mallorca, tras recibir un aviso de las autoridades sanitarias de Baleares.

La alerta, dirigida a personas alérgicas o con problemas relacionados con el consumo de gluten, afecta a los lotes del producto L7261205, con fecha de consumo preferente 31/01/2027 y lote 05270401, con fecha de consumo preferente 30/04/2027.

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La Aesan ha indicado que las autoridades sanitarias de Baleares notificaron el aviso a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y que la distribución inicial del producto ha sido en esta comunidad autónoma, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras autonomías.

Como medida de precaución, la agencia ha recomendado a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo y ha insistido en que para el resto de la población su ingesta no supone ningún riesgo. EFE

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