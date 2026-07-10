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Aboubaka Soumahoro, músculo para la zaga del RCD Mallorca

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Palma, 10 jul (EFE)-- El RCD Mallorca incorpora al defensa francés Aboubaka Soumahoro en calidad de cedido hasta final de temporada procedente del Hamburgo SV alemán, convirtiéndose en el tercer refuerzo del mercado estival, según informó este viernes el club balear.

El jugador de 21 años firma tras vivir un periodo de cesión en el AS Saint-Étienne durante la segunda parte de la pasada temporada, y ha jugado también en el Paris FC y en la cantera del Paris Saint-Germain.

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El futbolista puede desenvolverse en las posiciones de central, lateral izquierdo y hasta de pivote, añadiendo físico a una plantilla del Mallorca todavía por componerse, puesto que la llegada de Soumahoro es la tercera tras las de Adrián Fuentes y Arnau Puigmal.

El francés tuvo clara la decisión de irse al conjunto balear, recién descendido a LaLiga Hypermotion (Segunda): "Ha sido una decisión fácil porque ya hubo conversaciones desde la temporada pasada. En cuanto mi entorno me dijo que el Mallorca seguía interesado en mí, no dudé ni un momento", declaró a los medios oficiales del club.

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Soumahoro se muestra ambicioso en su llegada: "Mi objetivo al venir aquí está muy claro: ayudar al equipo todo lo posible para lograr el ascenso a Primera División", aseguró. EFE

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