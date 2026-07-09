PP pide que PSOE explique "laboratorio de guerra" en Extremadura contra oposición y jueces

Mérida, 9 jul (EFE).- El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha pedido al PSOE que explique si ha tratado de convertir la región en un "laboratorio de guerra" contra la oposición, jueces y fiscales, tras la declaración judicial como testigo del empresario Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, en el caso Leire Díez.

Parra ratificó este miércoles ante el juez Santiago Pedraz que Leire Díez le pidió información sobre jueces, fiscales, guardias civiles y el PP a cambio de ayudarle con causas judiciales y que ésta decía hablar en nombre del Gobierno.

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También aseguró ante el magistrado de la Audiencia Nacional que se reunió con la exmilitante del PSOE en un piso en Madrid que ella identificaba como "piso franco del PSOE para reuniones" y que no era una oficina, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Ante esto, el PP de Extremadura ha afirmado que estas declaraciones dejan entrever “algo muy grave” y se ha preguntado “qué más tiene que pasar” para que los socialistas "dejen de guardar silencio y asuman responsabilidades políticas", recogen los populares en una nota.

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De esta forma se ha referido a las nuevas informaciones sobre la trama de las que ha denominado "cloacas del PSOE", en la que se buscaba, ha señalado, "información comprometedora" sobre jueces, fiscales y el PP de Badajoz.

“¿Y por qué en Badajoz? Pues porque allí había una jueza que investigaba a David Sánchez, al hermano del presidente del Gobierno”, ha señalado Núñez.

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Asimismo, Núñez ha apuntado que, según la declaración del empresario ante el juez, esas reuniones no se hacían en una oficina ni en un despacho sino que era “un piso franco del PSOE en Madrid” y que, además, la propia "fontanera del PSOE" Leire Díez "habría asegurado actuar en nombre de 'Pedro'".

Por todo ello ha pedido la convocatoria de elecciones generales y ha exigido “explicaciones inmediatas” al PSOE de Extremadura y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

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