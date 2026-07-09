La riqueza de las familias crece un 9 % y roza los 2,66 billones en marzo, un nuevo récord

Madrid, 9 jul (EFE).- La riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas, aumentó un 9,3 % en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025, a pesar de la inflación, con lo que pulverizó un nuevo récord y rozó los 2,66 billones de euros.

Según las Cuentas Financieras de la economía española publicadas este jueves por el Banco de España, la riqueza financiera se elevó a finales de marzo de 2026 exactamente hasta los 2,658 billones de euros.

PUBLICIDAD

Los activos financieros de los hogares -dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta- aumentaron un 8,15 % frente a un año antes, hasta los 3,46 billones. EFE