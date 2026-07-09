Juan Carrá opta al Rodolfo Walsh con una investigación sobre la dictadura argentina

Gijón, 9 jul (EFE).- El caso de Mima Molfino, una desaparecida de la dictadura argentina cuyo cadáver fue hallado en 1980 en una habitación de un hotel de Madrid, es el eje de la novela ‘Salvate vos’, de Juan Carrá, que opta al premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón para obras de no ficción.

Carrá (Mar del Plata, Argentina, 1978) ha desentrañado la trama internacional de la represión de la dictadura que ocupó el poder en Argentina entre 1976 y 1983, en la historia de Noemí Esther Gianetti de Molfino, que fue secuestrada por militares argentinos en Lima, Perú, donde se había exiliado, y su cadáver fue hallado el 21 de julio de 1980 en la habitación de un hotel de la capital de España.

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El caso es representativo de la cooperación internacional entre fuerzas y cuerpos de seguridad de distintos países que formaron parte del Plan Cóndor, diseñado en Estados Unidos para combatir el avance de movimientos revolucionarios y partidos de izquierda en Iberoamérica, ha expresado el autor en un encuentro con la prensa en el festival cultural de Gijón.

A partir del hallazgo del cuerpo en Madrid, Carrá se adentra en la vida de la familia Molfino, compuesta por seis hermanos perseguidos por sus militancias en las organizaciones Montoneros, de extracción peronista, y PRT- ERP, trotskista, y su madre viuda, que a pesar de no tener militancia política tuvo que vivir en la clandestinidad por la militancia de sus hijos.

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El título ‘Salvate vos’ hace referencia a la respuesta que le dio la madre a un hijo que desde la calle la llamó por teléfono desde una cabina para informarle que la casa estaba rodeada por fuerzas militares en un operativo del batallón 601 de inteligencia del ejército.

Autor de siete libros, entre los que destacan ‘No permitas que mi sangre se derrame’, ‘Cuatro caballos negros’ y ‘La cuadrada”, además de la novela gráfica ‘ESMA’, sobre el centro de detención y tortura de la marina argentina, el escritor marplatense ha sido galardonado con el Premio Alfonsina a la creación literaria. EFE

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