Heliovaara y Patten, rivales en la final de dobles de Arévalo y Pavic

Redacción deportes, 9 jul (EFE).- Los primeros cabezas de serie, el dueto formado por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten accedieron a la final del cuadro de dobles masculino de Wimbledon al vencer en la semifinal a la pareja formada por el australiano Thanasi Kokinakis y el estadounidense Alexander Kovacevic, por 7-6(2) y 7-6(8).

Los campeones de la edición del 2024, que tardaron dos horas y once minutos en resolver el enfrentamiento, vuelven a una final en el All England Club que jugarán contra el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic que previamente vencieron a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Putz por 7-6(8) y 6-2.

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Será la revancha del torneo de Queens, semanas atrás cuando Arévalo y Pavic ganaron el título a Heliovaara y Patten, primer dueto de dobles del mundo. EFE