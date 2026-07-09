El Barça adelantará a verano el cobro de 210 millones de derechos televisivos para fichar

(Actualiza la DT4029 con nuevos datos)

Barcelona, 9 jul (EFE).- El Barcelona adelantará el cobro de 210 millones de euros mediante la emisión de bonos garantizados por derechos televisivos para afrontar con garantías el presente mercado de fichajes.

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Según detalla el último informe de la agencia internacional de calificación crediticia Morningstar DBRS, publicado este jueves, el club catalán prevé ingresar 105 millones de euros en julio y 105 en noviembre de 2026.

Tras regresar a la regla 1:1 del juego limpio financiero de LaLiga por primera vez desde el curso 2019-2020, beneficiado por el regreso al Spotify Camp Nou con un aforo limitado a mediados del curso, el Barcelona pretende aprovechar la presente ventana para fichar, pues es previsible que el próximo verano esté más limitado.

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El club prevé instalar la cubierta del Spotify Camp Nou cuando termine el curso 2026-27, una obra que durará entre cuatro y seis meses, y que obligará de nuevo al cierre del estadio, con el consecuente descenso de los ingresos y el impacto negativo en el 'fair play' financiero.

Por otra parte, el informe de Morningstar DBRS asume "de manera conservadora" una financiación adicional de 300 millones de euros para afrontar las obras del Espai Barça, algo que el club no ha comunicado todavía de forma oficial.

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Con todo, la citada agencia mantiene calificación BBB para el Barcelona y destaca la "solidez" del club, "sustentada en una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, una elevada capacidad de generación de ingresos, un fuerte posicionamiento comercial y una competitividad deportiva sostenida".

Pese a indicar que la entidad tiene la capacidad adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras, ha cambiado de "positiva" a "estable" su perspectiva financiera debido a estas necesidades de financiación, si bien prevé "una mejora progresiva del perfil financiero de la entidad a partir de 2028, una vez el nuevo estadio funcione a pleno rendimiento".

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Asimismo, Morningstar DBRS prevé que los ingresos totales del Barcelona superen los 1.000 millones de euros en el ejercicio fiscal de 2026 y aumenten hasta aproximadamente 1.200 millones en el de 2028, a medida que el estado renovado se acerque a su plena capacidad operativa. EFE