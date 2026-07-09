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Detenido en Bilbao un condenado por agresión sexual tras permanecer seis meses huido

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Bilbao, 9 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Bilbao a un hombre de 38 años que permanecía huido de la justicia desde enero de 2026 y sobre quien pesaba una condena firme de seis años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

Según ha informado el cuerpo policial, la agresión sexual por la que el detenido había sido juzgado y sentenciado por la Audiencia Provincial de Bizkaia, se habría producido el pasado año en esa misma provincia cuando la víctima contaba con menos de 16 años.

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Las investigaciones, iniciadas y culminadas por miembros del Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional, permitieron localizar el lugar de residencia de varón, donde fue detenido.

Tras verificar su identidad, se comprobó que contaba con numerosos antecedentes por violencia de género y lesiones y que permanecía huido de la justicia desde enero de 2026, pese a que continuaba residiendo en la provincia de Bizkaia y manteniendo una aparente normalidad ya que trabajaba y convivía con su actual pareja en un piso de la capital vizcaína.

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Una vez finalizados los trámites policiales, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao, que decretó su ingreso en prisión para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia impuesta, y trasladado a la prisión de Zaballa (Álava). EFE

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