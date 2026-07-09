Desalojan viviendas y cortan la AP-7 por un incendio forestal en Estepona (Málaga)

(Actualiza la EX4240 con los desalojos, el corte de la autovía y la fase de emergencia)

Málaga, 9 jul (EFE).- Un incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este jueves entre Estepona y Benahavís (Málaga) ha obligado al desalojo preventivo de viviendas de una urbanización y al corte de la AP-7 en esa zona, ya que las llamas están en las cercanías de la autovía.

PUBLICIDAD

Además, por la evolución del fuego se ha elevado el Plan Infoca a fase de emergencia, en situación operativa 1, ha informado el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Las viviendas desalojadas están en la zona del Parque Botánico Country Club de Benahavís, aunque se desconoce el número exacto de personas que han tenido que dejar sus viviendas.

PUBLICIDAD

El incendio forestal se ha declarado antes de las 17:00 horas en la zona de Montemayor, y en las tareas de extinción trabajan diez medios aéreos junto a medios terrestres, ha detallado el servicio de extinción de incendios de Andalucía, Infoca.

En los trabajos participan dos aviones de carga en tierra, un avión anfibio pesado del Gobierno y otro avión de coordinación, además de un helicóptero pesado, tres semipesados, un ligero y otro de mando y control.

PUBLICIDAD

Además, hay 90 efectivos por tierra, cuatro vehículos autobomba y una unidad médica, según el Infoca. EFE