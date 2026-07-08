Un incendio en Navarcles (Barcelona) obliga a confinar a unas 360 personas

Aspecto del incendio originado este miércoles en Gavà (Barcelona), que mantiene a 6.000 personas confinadas (EFE/ Quique García)

La Generalitat ha pedido confinar a unas 360 personas que se encuentran en el área de Cabrianes, el Polígono Industrial Berenguer de Sallent y la zona oeste del núcleo de Artés por el incendio forestal originado en la tarde de este miércoles en Navarcles (Barcelona).

El incendio, además, ha obligado a cortar la carretera C-25 entre Sallent y Artés en ambos sentidos hace aproximadamente una hora, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico a través de su cuenta de X.

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Ante la evolución del fuego, que ha afectado a la vegetación situada en los márgenes del puente de Cabrianes y ha atravesado un campo de rastrojos hasta llegar a vegetación forestal, Protección Civil ha enviado a las 17:15 horas una Es-Alert para pedir a los vecinos de estas tres zonas que cierren puertas y ventanas, no salgan a la calle y sigan las indicaciones de las autoridades.

Los bomberos han activado diecisiete dotaciones y tres medios aéreos para intentar sofocar este incendio, cuyo flanco izquierdo ha llegado a alcanzar vegetación forestal, mientras que el derecho ha quedado “anclado” en un camino y no lo ha saltado, ha detallado el cuerpo en su perfil de X.

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Según han informado los bomberos, a las 15:45 horas ha recibido el aviso alertando de este fuego, que ha generado una gran columna de humo visible desde las localidades y polígonos cercanos.

A partir de esta medianoche prevén ampliar el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal a un total de 219 municipios de 24 comarcas catalanas, han informado los Agentes Rurales.

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*Información elaborada por EFE.