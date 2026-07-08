Sabalenka, Rybakina y Swiatek encabezan el cartel de Toronto con Bucsa y Bouzas

Toronto (Canadá), 8 jul (EFE).- El Abierto de Canadá publicó este miércoles la lista de jugadoras que competirán este año en torneo femenino de Toronto, que encabezan las mejores del mundo como la bielorrusa Aryna Sabalenka, la kazaja Elena Rybakina y la polaca Iga Swiatek, junto a las españolas Cristina Bucsa y Jessica Bouzas Maneiro.

La lista está encabezada por Aryna Sabalenka, número uno del mundo, seguida por Elena Rybakina, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Amanda Anisimova y Coco Gauff.

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El torneo contará además con la canadiense Bianca Andreescu, campeona del Abierto de Canadá en 2019, que recibió una invitación para el cuadro principal, y con la estadounidense Venus Williams, siete veces campeona de Grand Slam y finalista del torneo canadiense en 2014, también invitada por la organización.

Andreescu figura en la lista con el número 180 del mundo y Williams con el 471.

La relación de participantes, elaborada con la clasificación de la WTA del 6 de julio, sitúa a Bucsa como número 35 del mundo y a Bouzas Maneiro en el puesto 52.

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Bucsa, nacida en Moldavia y nacionalizada española, llega a Toronto como una de las jugadoras mejor clasificadas fuera del grupo de cabezas de serie, mientras que Bouzas Maneiro continúa consolidando su presencia en torneos de primer nivel tras su progresión en el circuito.

El torneo, que se disputa de forma alterna entre Toronto y Montreal en sus cuadros masculino y femenino, contará también con una destacada representación latinoamericana. Entre las inscritas figuran la argentina Solana Sierra, número 56 de la clasificación; la colombiana Camila Osorio, número 68; y la mexicana Renata Zarazúa, número 75.

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El Abierto de Canadá, que se juega en pista dura, es uno de los torneos más importantes del calendario previo al Abierto de Estados Unidos y reúne cada verano a buena parte de las principales figuras del circuito femenino.

Este año, el cuadro principal del torneo arranca el domingo 2 de agosto y la final se disputará el 13 de agosto. EFE